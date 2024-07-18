«Я пришёл сюда, потому что скучал по вам»: Чонгук из BTS растрогал фанатов до слез своим интервью

Кажется, сложно найти на земле человека, который не знает популярную во всем мире группу BTS. Мемебры бой-бенда не только покорили миллионы людей своими вокальными данными, но и в буквальном смысле влюбили в себя своих поклонников.
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