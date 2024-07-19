Проблему можно определить по пятнам: почему листья огурцов меняются в цвете и появляются дыры Ольга БезродняяКогда на листьях огурцов появляются пятна, это сигнализирует о проблемах, требующих немедленного внимания.
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