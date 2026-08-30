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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Гал сам предложил фанатке сделать фото на презентации книги, а на вопрос журналиста об их близости на снимке ответил: «Я гетеросексуал, не гей, больше люблю женщин, чем мужчин»

Луи ван Гал пошутил на тему интереса к фанаткам во время презентации своей новой книги. Бывший главный тренер сборной Нидерландов , «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и других команд давал интервью Sportnieuws, и во время разговора мимо него прошла женщина.

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