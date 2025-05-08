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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В ХМАО открыли новый патриотичный памятник. Фото

В Нягани (ХМАО) открыли новый памятник, посвященный труженикам тыла Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция установлена в районе «Западный» на улице 30 лет Победы, сообщил глава города Иван Ямашев.

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