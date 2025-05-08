В ХМАО открыли новый патриотичный памятник. Фото

В Нягани (ХМАО) открыли новый памятник, посвященный труженикам тыла Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция установлена в районе «Западный» на улице 30 лет Победы, сообщил глава города Иван Ямашев.
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