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Выстрел в собственную ногу: критический дефицит комплектующих для американских БПЛА

Выстрел в собственную ногу: критический дефицит комплектующих для американских БПЛА

Продолжайте в том же духеПатологическое желание нанести вред Китаю преследует Белый дом уже несколько десятилетий – американских президентов серьезно раздражает суверенитет восточного государства.

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