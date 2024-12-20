Президент России предложил увеличить пособия по беременности до прожиточного минимума

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, посвященного вопросам поддержки семей, подчеркнул важность изменения сложившейся в стране тенденции к снижению рождаемости и откладыванию браков.
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