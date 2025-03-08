Кадр из кинофильма «Большие гонки» (1965). Среди множества форм борьбы суффажисток за избирательное право для женщин была и такая – они приковывали себя наручниками у дверей мужских туалетов в различных организациях, чем очень мешали их работе! Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп.
8 марта. Вспомним о женщинах-суфражистках
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Всегда думал, что праздник 8 марта учреждён после того, как Клару Цеткин и Розу Люксембург сожгли на костре после демонстрации в Нью-Йорке, предварительно окатив из водомётов - чтоб горели медленнее 😁 Кстати, Советская Россия (в отличие от всех "демократий") сразу же ввела равные избирательные права без всяких цензов (пол, благосостояние, раса...). Однако, тесть (90-е) всегда голосовал за всю семью сам 😆
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17 час.
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