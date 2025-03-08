8 марта. Вспомним о женщинах-суфражистках

МЕ

Михаил Е

Всегда думал, что праздник 8 марта учреждён после того, как Клару Цеткин и Розу Люксембург сожгли на костре после демонстрации в Нью-Йорке, предварительно окатив из водомётов - чтоб горели медленнее 😁 Кстати, Советская Россия (в отличие от всех "демократий") сразу же ввела равные избирательные права без всяких цензов (пол, благосостояние, раса...). Однако, тесть (90-е) всегда голосовал за всю семью сам 😆