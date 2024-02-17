Виталий Кирпиченко

В РФ в этот день умер не один Навальный. Они тоже от рук Запада ушли в мир иной? Навальный, по примеру Трампа, будучи осуждённым выставил свою кандидатуру на пост президента РФ и представлял опасность ВВП? Запад берёг его как своего кадра, а потом уничтожил ради сомнительного вреда Путину, которому ничто и никто не мешает остаться на посту президента?