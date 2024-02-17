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Володин: в смерти Навального* виноваты США и ЕС

Володин: в смерти Навального* виноваты США и ЕС

Накануне стало известно о смерти главы ФБК** Алексея Навального. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин не оставил без внимания его смерть и дал свой комментарий.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
В РФ в этот день умер не один Навальный. Они тоже от рук Запада ушли в мир иной? Навальный, по примеру Трампа, будучи осуждённым выставил свою кандидатуру на пост президента РФ и представлял опасность ВВП? Запад берёг его как своего кадра, а потом уничтожил ради сомнительного вреда Путину, которому ничто и никто не мешает остаться на посту президента?
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