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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Труба наотмашь ударил клюшкой по голове Фредерика и получил максимальный штраф – 5 тысяч долларов. Защитник избежал удаления при счете 3:3, «Рейнджерс» выиграли у «Бостона» – 7:4

Труба наотмашь ударил клюшкой по голове Фредерика и получил максимальный штраф – 5 тысяч долларов. Защитник избежал удаления при счете 3:3, «Рейнджерс» выиграли у «Бостона» – 7:4

Инцидент произошел в ходе субботнего матча чемпионата НХЛ, завершившегося победой нью-йоркской команды над «Брюинс» (7:4).

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