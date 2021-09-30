Двое сгорели в машине после ДТП под Волгоградом

Как сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около 9 часов вечера 29 сентября в районе 754 км автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе столкнулись автомашины ВАЗ-2114 с прицепом и «Газель».