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Двое сгорели в машине после ДТП под Волгоградом

Двое сгорели в машине после ДТП под Волгоградом

Как сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около 9 часов вечера 29 сентября в районе 754 км автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе столкнулись автомашины ВАЗ-2114 с прицепом и «Газель».

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