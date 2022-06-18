Русские укрепляют свои позиции на острове Змеином

Остров Змеиный у берегов Украины и Румынии. GENYA SAVILOV / AFP Спутниковые снимки позволяют увидеть несколько российских оборонительных систем, отвечающих за защиту этой стратегической в военном и экономическом отношении территории, пишет сегодня французская «Фигаро».