Русские укрепляют свои позиции на острове Змеином

Остров Змеиный у берегов Украины и Румынии. GENYA SAVILOV / AFP Спутниковые снимки позволяют увидеть несколько российских оборонительных систем, отвечающих за защиту этой стратегической в военном и экономическом отношении территории, пишет сегодня французская «Фигаро».
Популярные статьи
- Президент Казахстана отрицает роль России в устранении январских беспорядках, но подтверждает соблюдение антироссийских санкций
- Госдеп США: «Китай окончательно встал на сторону России». В мире быстро растёт число людей, симпатизирующих борьбе РФ против гегемонии США
- Два «Сармата» превращают Англию в Атлантиду очень даже легко
Свежие комментарии