Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в Татарстане

В соцмедиа распространено сообщение женщины, рожавшей в одной из больниц Татарстана, которая уже три года пытается добиться справедливости и привлечь к ответственности медицинских работников, по вине которых, как она считает, погиб её ребёнок.
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