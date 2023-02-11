Число жертв землетрясений в Турции возросло до 20665. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), в 11 провинциях вследствие природного катаклизма погибли 20 665 человек, спасены 80 088.