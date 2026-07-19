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Царьград

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Сын разведчика для бюрократов не наследник: Малыш "ошибся" родиться после гибели отца. Чиновники против вдовы героя – даже Путин не поможет?

Сын разведчика для бюрократов не наследник: Малыш "ошибся" родиться после гибели отца. Чиновники против вдовы героя – даже Путин не поможет?

Настя не намерена сдаваться. Не ради себя – ради сына. Она не просит ничего сверх того, что гарантировано законом, а лишь добивается соблюдения прав ребёнка военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга.

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