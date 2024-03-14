ФСБ: члены РДК планировали отправить отравленные продукты в зону СВО

В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемых военной разведкой Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии