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Военное обозрение

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Минобороны: Участвующие в СВО танки Т-80БВМ начали штатно оснащать защитой от ударных беспилотников

Минобороны: Участвующие в СВО танки Т-80БВМ начали штатно оснащать защитой от ударных беспилотников

В частности, такие дооборудованные танки поступили на вооружение 29-й общевойсковой армии ВВО, воюющей на Южно-Донецком направлении.

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