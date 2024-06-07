Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Орбан призвал Запад перестать поставлять Украине оружие

Орбан призвал Запад перестать поставлять Украине оружие

Главы Евросоюза имеют возможность завершить конфликт на Украине за сутки. Об этом сообщает 360 со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью телеканалу TV2.

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