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Царьград

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Шесть человек погибли, 26 ранены: что известно о ракетном ударе ВСУ по Кирову

Шесть человек погибли, 26 ранены: что известно о ракетном ударе ВСУ по Кирову

В Кирове впервые с начала конфликта зафиксирована ракетная атака на промышленную зону. Губернатор подтвердил гибель шести человек и ранения более двадцати.

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