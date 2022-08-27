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Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю

Здравствуйте, я — ваша горничная: главные новости аниме за неделю

«Ван-Пис. Красный фильм» продолжает разрывать бокс-офис, собрав в пересчете на доллары уже около 73 миллионов за 20 дней (это блестящий показатель, ранее только «Истребитель демонов» зарабатывал так быстро — ему, правда, понадобилось десять дней).

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