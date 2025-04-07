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Пронедра

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75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике

75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике Роснедра сообщили, что Арктика хранит 75% российских запасов редких и редкоземельных металлов.

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