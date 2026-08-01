Кино Mail назвал фильмы, заработавшие миллиард долларов

Кино Mail перечислил фильмы, преодолевшие отметку в 1 миллиард долларов. «Титаник», «Властелин колец: Возвращение короля», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Тёмный рыцарь» покорили зрителей и принесли рекордные доходы.
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