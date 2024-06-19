В Челябинске задержали сахалинца, который 26 лет скрывался от суда за разбой

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали сахалинца, который 26 лет находился в федеральном и межгосударственном розыске за разбой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.
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