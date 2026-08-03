Цены на нефть снизились 3 августа из-за попыток Трампа добиться сделки с Ираном

Торговая неделя 3 августа началась резким обвалом цен на нефть. Котировки снизились после того, как президент США Дональд Трамп отказался от немедленного нанесения нового удара по Ирану и заявил о попытке достичь соглашения, позволяющего остановить развитие ядерной программы Тегерана и открыть для международного судоходства Ормузский пролив.
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