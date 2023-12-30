Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Nik Nik
    Вычистить 90% чиновничества и 99% олигархата? Да кто ж на это решится?Без ликвидации «п...
  • Сергей ХР
    А какой смысл в анекдотах, это же юмор, комедии. Автор чудакПочему я не вынош...
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    редкостный дуракПочему я не вынош...

Без ликвидации «пятой колонны» в наступающем 2024 году нам не выстоять

Без ликвидации «пятой колонны» в наступающем 2024 году нам не выстоять

«Русская народная линия» проводит традиционный опрос авторов по итогам года. «Как бы Вы охарактеризовали 2023 год в свете проведения Специальной военной операции? Как изменилось наше общество в этом году? Какие позитивные и негативные тенденции отметите в уходящем году? С какими чувствами встречаете Новый 2024 год? Что ждёт мир в ближайшее время?» – на эти вопросы отвечает доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Валентинович Сивков: Уходящий 2023 год – год провала гибридной стратегической операции Запада против России.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
НЕТУ!!
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2 час.
Наиль Бакиров
&quot;Голая вечеринка&quot; (которая зелёной соплёй харкнула на СВО) и её защитники в лице высшего руководства страны и министерств ( культуры минюста) , в полной мере показали &quot;здоровье&quot; современной России !!! Ой , как нужен СМЕРШ...
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1 час.
Nik Nik
Вычистить 90% чиновничества и 99% олигархата? Да кто ж на это решится?
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49 сек.

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