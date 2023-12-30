«Русская народная линия» проводит традиционный опрос авторов по итогам года. «Как бы Вы охарактеризовали 2023 год в свете проведения Специальной военной операции? Как изменилось наше общество в этом году? Какие позитивные и негативные тенденции отметите в уходящем году? С какими чувствами встречаете Новый 2024 год? Что ждёт мир в ближайшее время?» – на эти вопросы отвечает доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Валентинович Сивков: Уходящий 2023 год – год провала гибридной стратегической операции Запада против России.
Без ликвидации «пятой колонны» в наступающем 2024 году нам не выстоять
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
НЕТУ!!
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2 час.
Наиль Бакиров
"Голая вечеринка" (которая зелёной соплёй харкнула на СВО) и её защитники в лице высшего руководства страны и министерств ( культуры минюста) , в полной мере показали "здоровье" современной России !!! Ой , как нужен СМЕРШ...
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1 час.
Nik Nik
Вычистить 90% чиновничества и 99% олигархата? Да кто ж на это решится?
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49 сек.
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