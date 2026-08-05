Акции SpaceX упали на 10% на отчете о росте расходов на искусственный интеллект

Акции SpaceX падают более чем на 10% на премаркете в США. Хотя в своем первом после IPO квартальном отчете компания Илона Маска сообщила о результатах лучше ожиданий аналитиков, инвесторов встревожил резкий рост расходов на искусственный интеллект, пишет CNBC .
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