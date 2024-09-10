Профессор Черниговская: биологическое бессмертие невозможно и не нужно

Достижение биологического бессмертия невозможно, да и не нужно. Об этом в интервью ТАСС заявила директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО, доктор биологических наук Татьяна Черниговская.