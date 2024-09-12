Азамат Конов провел прием предпринимателей в Штабе общественной поддержки Партии «Единая Россия» в Адыгее

10 сентября 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в проведении личного приема в рамках недели приемов по вопросам правовой поддержки граждан, организованной на площадке Штаба общественной поддержки Партии «Единая Россия» в Адыгее.