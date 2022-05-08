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Почему телохранитель Николая II не смог спасти собственную семью

Почему телохранитель Николая II не смог спасти собственную семью

После Октябрьской революции многим людям пришлось полностью изменить свою жизнь. Это коснулось всех: и высокопоставленных особ, и простых людей.

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