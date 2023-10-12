Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главком боевиков ВСУ Залужный не в состоянии ответить на наступление армии России Юлия СоколоваНа фоне активного наступления российской армии в районе Авдеевки и Купянска, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил опасение относительно реакции военного руководства страны.