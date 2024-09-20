Алаудинов заявил о сбежавших военнослужащих ВСУ в Курской области

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежала от Армии России на одном из участков в приграничье Курской области, заявил 20 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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