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Алаудинов заявил о сбежавших военнослужащих ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о сбежавших военнослужащих ВСУ в Курской области

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежала от Армии России на одном из участков в приграничье Курской области, заявил 20 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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