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В рамках расследования уголовных дел о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области обвинение предъявлено 18 лицам

В рамках расследования уголовных дел о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области обвинение предъявлено 18 лицам

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается  расследование уголовных дел, возбужденных по факту массового отравления граждан в Оренбургской области в результате употребления суррогатного алкоголя.

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