Адмирал ВМС США в отставке: НАТО в настоящее время находится на пике своего могущества

Отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис считает, что альянс в настоящее время находится на пике своего могущества, помимо прочего обусловленного максимальным за всю историю сплочением союзников.
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