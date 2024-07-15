Адмирал ВМС США в отставке: НАТО в настоящее время находится на пике своего могущества

Отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис считает, что альянс в настоящее время находится на пике своего могущества, помимо прочего обусловленного максимальным за всю историю сплочением союзников.