Дедушка потерял телефон, мошенники нашли его и оформили кредит. "Т-Банк" и судьи сказали - потерял, значит плати!

Пенсия моего дедушки составляет всего 14 000 рублей в месяц. Получается, мне придется голодать и выплачивать мошеннический кредит? Именно это ему и предложили сотрудники T-Bank и судья третьей инстанции.
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