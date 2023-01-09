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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: у Украины есть все необходимые гарантии со стороны Италии в плане новых поставок оружия

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: у Украины есть все необходимые гарантии со стороны Италии в плане новых поставок оружия

У Киева имеются все необходимые гарантии со стороны Рима в плане новых поставок вооружений. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

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