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Марокко и США позарились на кусок Испании

Марокко и США позарились на кусок Испании

@ Marcos Moreno/Zuma/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян Марокканские власти заявили о своих территориальных претензиях к Испании.

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