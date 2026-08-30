Марокко и США позарились на кусок Испании

@ Marcos Moreno/Zuma/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян Марокканские власти заявили о своих территориальных претензиях к Испании.
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