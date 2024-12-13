В Алтайском крае в год семьи стало больше многодетных семей

В Алтайском крае проживает почти 37 тысяч многодетных семей БАРНАУЛ, 13 дек – РИА Новости. Многодетных семей стало больше в Алтайском крае в год семьи, теперь их почти 37 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства.