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В Алтайском крае в год семьи стало больше многодетных семей

В Алтайском крае проживает почти 37 тысяч многодетных семей БАРНАУЛ, 13 дек – РИА Новости. Многодетных семей стало больше в Алтайском крае в год семьи, теперь их почти 37 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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