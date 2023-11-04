В Петербурге завершились VII Международные соревнования «Вертикальный вызов»

Уже традиционно в День народного единства в Санкт-Петербурге прошли Международные соревнования «Вертикальный вызов» среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании, посвященные памяти Е.
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