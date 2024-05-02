Чистый четверг: что нужно делать в этот день, категорические запреты и традиции Юлия ПономареваВеликий, или Чистый четверг, представляет собой день особой силы и значимости, ведь он является последним четвергом перед празднованием Пасхи, в этом году приходится на 2 мая.
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