Чистый четверг: что нужно делать в этот день, категорические запреты и традиции Юлия ПономареваВеликий, или Чистый четверг, представляет собой день особой силы и значимости, ведь он является последним четвергом перед празднованием Пасхи, в этом году приходится на 2 мая.