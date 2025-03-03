Bloomberg: Стармер и Макрон представят Трампу готовые защищать Украину страны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в течение ближайшего времени намерены представить президенту США Дональду Трампу группу стран, которые готовы обеспечить Украине гарантии безопасности в случае достижения мирного соглашения.
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