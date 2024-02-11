Цискаридзе оживил кукол

Николай продолжает широко праздновать свое 50-летие и 285-летие Академии Русского балета имени. Николай Цискаридзе Филипп Гончаров Николай продолжает широко праздновать свое 50-летие и 285-летие Академии Русского балета имени Вагановой, которую возглавляет уже десять лет.
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