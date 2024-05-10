В Астрахани задержали накокурьера по делу о массовом отравлении наркотиками

Сотрудники полиции задержали в Астрахани молодого человека, который подозревается в распространении синтетических наркотиков, от которых, как предполагается, умерли пять человек в Астраханской области и еще 14 попали в больницу с отравлением.
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