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Парламентская газета

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КПРФ выступит против кандидатуры Любимовой на пост министра культуры

Фракция КПРФ 14 мая на пленарном заседании Госдумы, где будет рассматриваться вопрос утверждения кандидатур на должности министров, будет голосовать против кандидатуры Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры.

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Комментарии
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николай лейчинский
Тот случай , когда я большевиков поддержу : &quot;культурка &quot;хромает на обе ноги ...
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