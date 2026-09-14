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Татар-информ

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Метшин: мы на финишной прямой по доставке жирафов в зоопарк

Метшин: мы на финишной прямой по доставке жирафов в зоопарк

В Казанском зоопарке в ближайшем будущем появятся новые постояльцы в виде жирафов. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

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