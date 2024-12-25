Бессонница длиной в 264 часа, чем закончился эксперимент школьника, который не спал 11 суток

В конце 1963 года в Америке по радио крутят The Beach Boys, США постепенно втягивают в войну во Вьетнаме, старшеклассники отдыхают на рождественских каникулах, а двое подростков планируют эксперимент, который привлечет внимание всей страны.
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