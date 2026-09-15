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Покоривший Эверест на руках Набиев довёл участников фестиваля до слёз

Покоривший Эверест на руках Набиев довёл участников фестиваля до слёз

Параальпинист Рустам Набиев стал одним из героев премьеры шоу «Вызов» на Международном фестивале молодёжи (МФМ) в Екатеринбурге.

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