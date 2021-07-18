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Крис Пол: «Мы знали, что будет нелегко»

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол прокомментировал домашнее поражение команды в 5-м матче финальной серии плей-офф от «Милуоки» (119:123, 2-3).

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