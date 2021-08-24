Держимся на построенном еще в СССР. Из разговора Путина с главой Дагестана

Медвежий уголПолитикаДержимся на построенном еще в СССР. Из разговора Путина с главой Дагестана Советский патриот Владимир Владимирович имеет губительную для страны особенность старательно не замечать основных проблем.Вернуться к статье3912НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААндрейвсё правильно,этот галошоед кроме проклинания советского прошлого ничего не сделал для страны и его народа,зато врагов и предателей,кем сам и является,как мог озолотил и облагодетельствовал.евгений кузинЭто ты,мудак,скажи жителям Крыма и Южной Осетии.Александр ДементьевТо, что ты мудак и так ясно. Осетия. а особенно Крым и без Путина ушли бы в Россию. Его заслуга тут мизерная.евгений кузинВ зеркале мудака посмотри,тупоголовый.это вашей заслуги, блевачьё,нет в том что Крым вернулся.вы только в инете ныть и вонять способны.через месяц очередной раз обосретесь,чутка поблажите,и заткнётесь наконец.Ваша СветлостьКузя, ты - мудак!евгений кузинЭто ты мудак и придурок, ваше светлость!и я с такими говнюками на брудершафт не пил, чтоб на ты переходить.Надежда ЧеркасоваА кто мешает производить ремонты по графику, хотя-бы 4 км в год+ аварийные, у нас тепловые сети так делают, а гвк только аварийный ремонт. Должен быть хозяйственник, а не "плакуша"Александр ГоловиновПолностью с вами согласен: нужно давно было прекратить порочную практику безвозмездной, «братской» помощи. Пусть рассчитывают на свои ресурсы и меньше «пилят» свои местные бюджеты.Александр ЛисовскийНикто не мешает , кроме личной наживы и бестолковщины . Теперь руководителей ставят не за их трудовую деятельность , а за преданность и родственные связи. Особенно в Москве и на Кавказе .Тут как то посетил знакомого в Кунцево , он доктор наук и живёт в доме построенном в середине 80 годов . Сидим на лавочке беседуем и тут подсел молодой мужчина с телефоном и кому то жалуется , что приходиться жить в квартире с родителями и даже подружку привести некуда . Мой знакомый не выдержал и сказал ему : " А почему бы Вам не купить себе квартиру и жить отдельно ". Тот ему грубо отвечает , что с его зарплатой банк ему кредит на квартиру не даёт и виноваты в этом мы , что построили такое общество , где никто , ничего делать не хотел и квартиры получал бесплатно ! Тут мы рты открыли и даже спорить с ним не стали . Ему больше 25 лет , а голова уже забита холуйской власти СМИ . Где бы он вообще сейчас жил и жил бы , если бы его родителям не дали это жильё , а таких в стране более 75 % . То есть, тогда за одну пятилетку общественного жилья строили , как за этих 30 последующих лет.Саша ПанкратьевА глава Дагестана не пробовал денег пИздить поменьше в свой карман из государственных дотаций, а вовремя заниматься ремонтом всех сетей, каких нужно???!!!Владимир ПлотниковНет. Не пробовал. Он бедный.Сергей РоссиДо него всё спиздили...Владимир ПлотниковНесколько моментов: Первое, я давно говорил, что мы ещё будем вспоминать советскую власть с благодарностью. Второе. Обращает на себя внимание тот факт, что виноваты именно большевики. Аведь в Советском правительстве были, и меньшевики, и эсеры. Да и большевицкое крыло кишело троцкистами, однако нет, большевики виноваты. Ну да, голодомор устроили троцкисты, а именно большевики сталинского крыла поехали поднимать колхозы. Их называли, двадцатипятитысячниками. Ни, меньшивики, на эсеры, ни троцкисты не поехали. Они кабинеты осваивали. А виноваты во всём оказались большевики.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВНе в бровь , а в глазАлла ДубининаЕсли б не дворцы на берегу Каспия которые там себе понастроили местные чиновники в " плач Ярославны" можно было б поверить.Владислав ВладиславОчередной тупой вброс. Автор, вообще ничего ни в энергетике, нив экономике не понимает...Андрей ПавловАвтор цитирует главу Дагестана. Получается, что именно он ничего не понимает в энергетике и экономике.Александр ДементьевА ты откуда такой "острый" вылез? Поди из собственного особняка? Залазь обратно. Это тема не для тебя.ИИринаВСЕ враги коммунистов патологические лжецы ,клеветники ,лицемеры ,но Путин с его "бомбой Ленина ",'калошами ", тем ,что у него большевики развалили СССР и КПСС , давно уже живет в своём Зазеркалье .ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВФамилии тех , кто предал все достижения народа и его партию , известны , но те кто пришёл к власти не законным путём с фанатическим усилием защищают этих преступников и стоит народу вооружиться прощения им не будетАлександр Полонскийи Россия,в том числе жиёт за счет наработок и разработок сделаных в ССССРР.АлександрА СССР за счёт чьих разработок и наработок жил?Американских и немецких? Хватит уже хернёй страдать.У всех стран были предшественники ,будут и последователи.ОЛЕГ Vinogradovт.е. ты все же согласен, что нет никаких заслуг у рук-ва РФ и " Россия,в том числе жиёт за счет наработок и разработок сделаных в СССР" ! Ну и OK!АлександрНи разу не согласен.В России очень много сделано того,чего в СССР не было. Во многих отраслях,начиная с космоса и оборонки.АПАлександр ПлатовВы это к чему сейчас вспомнили* Или историю страны подзабыли?Так нынешний Китай - ере глазами - он ТОЖЕ пользуется, и давно и успешно - чужими разработками и никто его не осуждает, как вы. СССР вынужден был закупать на западе и заводы, и технику, но освоив её производство - шёл дальше, и отталкиваясь от западных разработок, шёл вперёд! Тогда, в 30-е, его подталкивало на такие шаги то, что ещё в 18-м году раскусил фельдмаршал ФОш, заявив, выйдя из Верслского вагона: "Это - не мир! Это перемирие на 20 лет!" Может, вам напомнить, что говорила Тэтчер в Хьюстоне? Пожалуйста: "Советский Союз — это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей... Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей... Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения... " - https://moiarussia.ru/margaret-tetcher-kak-my-razrushali-sssr/АПАлександр Платов"Во многих отраслях,начиная с космоса и оборонки" - например?Гаражный кооператив ЛАДАПлохому танцору - яйца мешают! Воровать надо меньше и на всё хватит денег.ИПИван ПетровСкладывается впечатление что наш всенародно избранный, не от мира сегодня, а они все про голоши....Ирина КотельниковаГлава Дагестана решил еще деньжат выбить, видимо на что-то срочно нужно. На ремонт и обслуживание всего перечисленного постоянно выделяются деньги. А вопрос о том, куда эти средства идут, президент потом, не на камеру, задаст обязательно вопрос этому главе. И начнутся проверки в Дагестане. Неужели все верят в эту чушь, что какому-то региону деньги дают, а какому-то нет? Просто где-то есть хозяин, а где то человек, который думает как бы успеть поскорее и побольше урвать и сбежать, пока не поймалиВЛАДИМИР ЧЕХОВhttps://rusreality.info/dvadcatyj-trest-ugolovnoe-delo-putina/АлександрБред 20-летней давности.АПАлександр Платов" А осадочек - остался ..."НРНаталья РаскинаНе верится,что республику недостаточно финансируют из федерального бюджета.PPPavel PolyakovАбсолютно правильно! Автор Мудак и сволочь! Не видеть что сделано в стране за 20 лет. Продолжу дерьмо!!!ОЛЕГ VinogradovСопоставь ,- что сделано и что разрушено? И сбавь обороты - посмотри на себя! Ты кто ? Не дерьмо, не сволочь,не мудак и не подонок?PPPavel PolyakovТы явно осел и дерьмо. Твой кумир Ельцин угробил страну! Путин сделал страну с которой весь мир считается!ОЛЕГ VinogradovА не Ельцин ли ( со всеми негодяями страны) продвинул путина? Чё , ни хрена не знаешь,не хочешь помнить - пустомеля?Юлия Масловане смеши! Мир считается..Бу-га-га!евгений кузинСмешно с вас-либерастов и блеваков! А ещё больше посмеёмся после выборов над вашим разрывом пуканов. Бу-га-га!!!!Комментировать
Свежие комментарии