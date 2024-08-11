Тепла уже не будет: Вильфанд и Тишковец заявили о закрытии купального сезона

В Москве с 15 августа ожидается потепление до +22… +25 градусов. Однако, несмотря на повышение температуры, купальный сезон, по словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, уже закрыт.
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