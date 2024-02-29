Симулятор выживания по «Терминатору» получил название, трейлер и дату выход...

Симулятор выживания по «Терминатору» получил название, трейлер и дату выхода в раннем доступе — новые подробности Terminator: SurvivorsКак и было обещано, в рамках шоу Nacon Connect 2024 издательство Nacon и разработчики из Nacon Studio Milan поделились подробностями своего симулятора выживания по мотивам кинофраншизы «Терминатор».