Симулятор выживания по «Терминатору» получил название, трейлер и дату выход...

Симулятор выживания по «Терминатору» получил название, трейлер и дату выхода в раннем доступе — новые подробности Terminator: SurvivorsКак и было обещано, в рамках шоу Nacon Connect 2024 издательство Nacon и разработчики из Nacon Studio Milan поделились подробностями своего симулятора выживания по мотивам кинофраншизы «Терминатор».
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