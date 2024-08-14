В России спрогнозировали подорожание водки из-за роста цен на спирт

РБК: «Росспиртпром» повысит цены на спирт с 1 сентября почти на 9 % «Росспиртпром» повысит цены на спирт с 1 сентября почти на девять процентов, соответствующее уведомление было направлено производителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии